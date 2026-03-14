俳優パク・ボゴムが、極寒のなかで登山中も余裕のある姿を見せ、“鋼の体力”を誇った。去る3月13日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ボゴムマジカル』（原題）第7回では、理髪店営業6日目、休日を迎え、徳裕山（トギュサン）登山をしたメンバーたちの姿が公開された。【写真】パク・ボゴム、ギャップ全開の肉体にドキッこの日、俳優パク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨンは理髪店初の休業日に合わせて、全北（チョン