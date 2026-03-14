2026年はSDGsを“知っている”から“行動する”フェーズへ。堀潤さんと影山優佳さんと考える、未来のために､私たちにできることとは？2030年の社会に望むことは？みんな平和でいようという誓いを改めて共有し、平和を作り、守ることに全力投球できたら。（堀）多様な個々が“彩り”としてみんな受け入れられるような“彩度”の高い世の中になってほしいなと思います。（影山）自分らしくいられる環境、社会を考えてみることから影