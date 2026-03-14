昨シーズンJ2に降格した湘南に挑むアウェー戦。モンテディオは前半19分にオウンゴールで失点し1点を追う展開に。前半29分、ペナルティエリア内でこぼれたボールを岡本が中央に折り返すと、右足で合わせたのは寺山。寺山の今シーズン初ゴールで同点となり、前半を終えます。後半は湘南の攻撃に耐え続けるモンテディオですが、試合終了直前に湘南の勝ち越しを許し、結局2対1で敗れました。次節