身近な予算で探せるF31型のワゴン連綿と進化を重ねてきた、BMW 3シリーズのステーションワゴン、ツーリング。中古車でも、現行のG21型はお高いままだが、2012年に登場した先代のF31型なら、ぐっと身近な予算で望ましい例を探せる。【画像】完成度は同期のA4／Cクラス超えF31型 3シリーズ現行のツーリングと写真で比較全102枚洗練性や実用性で、同時期のアウディA4やメルセデス・ベンツCクラスを凌駕しつつ、運転する喜びも備