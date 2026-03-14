◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（21＝安治川部屋）は小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に敗れ、綱獲りがいよいよ遠のく4敗目を喫した。立ち合いで勝ちあげた熱海富士に押し込まれた。突っ張って逆襲し、右差しで頭をつけた。しかし相手に右差しで起こされ、圧力をかけられた。左腕を巻きつけて首投げは不発。右四つ、左上手で寄られ、最後は上手投げで転がされた。横綱昇進後