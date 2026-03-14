サッカー日本代表の森保一監督（57）が14日、FC東京の日本代表DF長友佑都（39）の負傷退場について言及した。森保監督はこの日、三協フロンテア柏スタジアムで柏―町田戦を視察していたが、他会場では長友が水戸戦で負傷退場するアクシデントが発生。左サイドバックで先発出場していたが、前半20分に突然その場に腰を下ろして倒れ込んだ。詳細は不明だが、1分後にはそのまま担架に乗せられてピッチを後にした。森保監督は試