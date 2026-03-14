バランスケアブランド「hiritu（ヒリツ）」から、『ヒリツスカルプ＆ボディスクラブ』の新シリーズが登場。しっとりとした使用感の「モイスト」と、うるつやな仕上がりの「オーロラ」が仲間入りします。頭皮とボディの両方に使える2wayスクラブで、蓄積した汚れや不要な角質をすっきりオフ。香りや仕上がりで選べるラインアップで、毎日のバスタイムをより心地よいケアタイムへ導きます♡ 頭皮と肌を整えるスク