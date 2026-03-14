◇女子ゴルフツアー台湾ホンハイ・レディース第3日（2026年3月14日台湾オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）トップと5打差の7位から出た菅楓華（20＝ニトリ）が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算2アンダーで単独首位に浮上した。3日目を終えてただ1人アンダーパーとし、2位に3打差をつけて、昨年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー通算2勝目に王手を掛けた。3位から出た金沢志奈（30＝クレ