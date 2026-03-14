『第49回 日本アカデミー賞』で、作品賞を含む最多10部門で最優秀賞を受賞した映画『国宝』への出演で注目を集めた俳優の黒川想矢が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。【写真】凄い眼差し！個性的なジャッケット姿で登場した黒川想矢ライトブルーのギンガムチェックのトップスに個性的な柄が入った黒のジャケ