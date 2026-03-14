女優・広瀬すず(27)が、14日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にパーソナリティーとして出演。朝ドラ主演後に「ご褒美感覚で」やったことを明かした。この日のゲストは女優・飯豊まりえ。広瀬と飯豊は2013年放送のフジテレビ系ドラマ「幽かな彼女」などで共演し、同時期にファッション誌「Seventeen」の専属モデルを務めるなど、かねて親交が深い。モデル経験が豊富な2人はファッションに関する