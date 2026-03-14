お笑いコンビ、フットボールアワー後藤輝基（51）が、13日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。指原莉乃（33）のLINEに衝撃を受けたこと明かした。今回はグルメインフルエンサーむにぐるめをガイド役に、くりぃむしちゅー有田哲平（55）、後藤、＝LOVE大谷映美里（27）が東京・浅草を探訪。大谷が、＝LOVEのプロデューサーでもある指原に「『バラエティーのすべては後藤さんに教えていただいたんだ