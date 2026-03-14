松江市で開かれた「世界スリッパ卓球ダブルス選手権」＝14日午前ラケットの代わりにスリッパを使う「世界スリッパ卓球ダブルス選手権」が14日、松江市で開かれた。2020年以来の開催で、大阪や広島など各地から集まった約300人がスリッパ片手にパタパタと軽快な音を鳴り響かせ、“世界一”をかけた熱戦を繰り広げた。試合は経験者や初心者向けの部などに分けて実施。スリッパは市販のビニール製のものを主催者が用意、細長い形