明石屋さんまが司会を務めるＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が１４日、放送され、お笑いコンビ「さらば青春の光」がゲスト出演した。二人は２０１３年３月末で松竹芸能を退社。個人事務所を設立し、東京に拠点を移した。芸能界の恩人について聞かれると、東ブクロはスピードワゴン・小沢一敬の名前をあげ、「一番の恩人…」と話すと、さんまは「あー…」。ちょっぴり微妙な空気に、さらば・森田哲矢が「なんか変な空気なった。あ