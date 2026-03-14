タレント蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。元雨上がり決死隊の相方、宮迫博之（55）について言及した。パーソナリティーを務めるサンドウィッチマンの伊達みきお（51）から「最近、宮迫さんと会ってるんですか？」と単刀直入で聞かれ、蛍原は笑いつつ「それこそネットニュースになるんちゃう？」と返答した。さらに伊達から「焼き肉屋さんとか…」