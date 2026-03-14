東京・台東区の路上で2026年1月に約4億2000万円が奪われた事件で、指示役とみられる男や実行役ら7人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、事件の指示役とみられる山口組弘道会系幹部の狩野仁琉容疑者（21）と小池恒児容疑者（47）のほか、実行役など男7人です。7人は1月、台東区東上野の路上で現金約4億2300万円が入ったスーツケースを奪い、男性（43）の顔に催涙スプレーを吹きかけるなどの暴行を加えた疑いが持たれていま