女優広瀬すず（27）が14日、TOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）に出演。ゲスト飯豊まりえ（28）との関係性を明かした。広瀬と飯豊は2013年放送のドラマ「幽かな彼女」で共演し、その後も雑誌「Seventeen」、ドラマ「学校のカイダン」でも一緒に仕事をするなどした。広瀬は「2、3年でドラマ2本とSeventeenで一緒になって、濃かったよね。ずっと一緒にいたよね」と振り返り、飯豊も「10代のザ・青春っていうのを