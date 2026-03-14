道南の北斗市や七飯町でガソリンが入った携行缶が盗まれた事件について、新たに２件の被害が判明しました。窃盗事件があったのは七飯町鶴野の住宅です。先月(２０２６年２月)２７日、ガソリンが入った携行缶がなくなっていることに住人が気付きおととい(３月１２日)、警察に通報しました。警察によりますと、隣の北斗市でも去年(２０２５年)１０月下旬、同様の被害があったことが新たに分かったということです。この一帯でガソリン