おたる水族館ではきょう(２０２６年３月１４日)から通常営業が始まり、訪れた人はイルカやペンギンなどのイベントを楽しんでいました。おたる水族館ではきょう(１４日)から通常営業が始まりました。フンボルトペンギンは飼育スペースを出て１日１回、往復１６０メートルを歩きます。来館者は屋内外の7つのイベントを楽しんでいました。（来館者）「久しぶりにイルカとトドが見たいと思って」（カメラマン）「見てどう