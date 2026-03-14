数々の人気漫画を手掛けた2人の漫画家が鹿児島市でイベントを行い、県の内外から多くのファンが駆け付けました。14日鹿児島市のLi-Ka1920でトークイベントを行ったのは、漫画家の藤田和日郎さんと内富拓地さんです。藤田さんは様々な賞を受賞した「うしおととら」や週刊少年誌に9年にわたり連載された「からくりサーカス」などを手掛けた人気漫画家。内富さんは藤田さんのもとでアシスタントを10年以上つとめ現在