3月13日深夜、新潟県柏崎市のJR柏崎駅構内で20代男性が貨物列車にひかれて死亡しました。警察が事故の原因について捜査しています。3月13日午後11時半ごろ、JR柏崎駅構内で直江津方向から長岡駅方向へ進行中の貨物列車と上越市に住む20代男性が衝突して死亡する事故がありました。警察によりますと、事故が発生した時間はすでに終電はなく、運転手は「線路内に人がいた」などと話しているということです。第三者の関与はなく、警察