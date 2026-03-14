リーグワン1部・神戸の日本代表SO李承信（25）が結婚したことを14日、公表した。第11節で相模原を61―10で下して10連勝を飾った試合後、取材エリアで左手薬指の指輪について報道陣に聞かれると「結婚しました」と突然の報告。親しい人には伝えていたが、公表するのは初めてとなった。3月5日に一般女性と結婚。照れ笑いを浮かべながらも「結婚して初めての試合だったので。守るべきものができたので…」と覚悟を口にした。