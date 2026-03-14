◇大学野球オープン戦杏林大3―5明大（2026年3月14日明大G）東京新大学野球連盟の杏林大が14日、明大とのオープン戦に臨み惜敗した。昨秋は創部40年目にしてリーグ初優勝。明治神宮大会の出場権を懸けた横浜市長杯（関東予選）も制し全国の舞台を踏んだ。就任3年目を迎える溝口智成監督は「優勝したことで学校関係者らに想像以上に喜んでもらえた」と振り返る。当然、今季は秋春連覇を狙う戦いとなる。優勝の原動力とな