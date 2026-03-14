アーティストグループ『Number_i』がグループのインスタグラムを更新。新曲『3XL』のミュージックビデオの舞台裏映像を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・平野紫耀 】『3XL』ミュージックビデオの舞台裏「 #SHO ver.」公開に「最高！！！！この一言に尽きる！！」ファン反響インスタグラムでは、「“3XL” Behind the scenes #SHO ver.」とフィルムの絵文字を添えて綴り、メンバーの平野紫耀さんのビデオ撮影