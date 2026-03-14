東京電力福島第1原発事故により約11年半の全町避難を強いられた福島県双葉町のJR双葉駅前に、飲食店3店舗が入居する新たな商業施設が完成した。オープニングセレモニーが14日開かれ、伊沢史朗町長が「にぎわい創出や日常生活の利便性向上につなげたい」とあいさつした。事故後、駅前に飲食店が常設するのは初めて。施設は鉄骨1階建てで、約400平方メートル。鉄板焼き店、カフェ、居酒屋が営業する。施設の愛称は町内投票で「ME