１５日に石川県能美市で開催される日本選手権マラソン競歩兼全日本競歩能美大会に出場する有力選手が１４日、報道陣の取材に応じ、能登半島地震の発生以前に長距離種目の大会が長年開催されていた同県輪島市への思いを改めて口にした。元々は５０キロや３５キロ種目の日本選手権が例年４月に輪島市で開催されていたが、２年前の能登半島地震により市内で多大な被害が出たことを受け、２４年大会は中止に。２５年以降は能美大会