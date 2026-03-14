14日、中山9Rでノビリシマビジョン（4着）に騎乗した戸崎圭太（45＝美浦・田島）は最後の直線、十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたため、28日（土）から4月5日（日）まで9日間（開催日4日間を含む）の騎乗停止となった。4月5日は大阪杯（G1、阪神芝2000メートル）が組まれている。また、この件で被害馬であるロートホルン（8着）を管理する加藤征師から、ノビリシマビジョンの進路の取り方について、降着の裁決を求める