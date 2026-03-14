アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から14日で2週間。戦争が収束する気配は見えていません。現地から最新情報を伝えてもらいます。エルサレムにいます。13日、こちらのホテルで連続して衝撃音が聞こえて、建物が揺れました。ただ、ここでは空襲警報はなっておらず、ここから車で40分ほど離れた場所にミサイルが飛来していて、その着弾音か迎撃した音だとみられます。衝撃のすさまじさが分かります。イスラエル軍は13日、イ