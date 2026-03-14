ＪＲＡは３月１４日、これまでグリーンチャンネルで放送してきた「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信を開始した。ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネルでは、午前９時の放送開始時から多くのファンがライブ配信を視聴。この日の最大のリアルタイム同時接続数となったのは中山１１ＲのアネモネＳ発走のタイミングで、１０万２２８人を記録した。なお、この日だけでＪＲＡ公式チャンネルの登録者数が、５万９３１