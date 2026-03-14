◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節横浜ＦＭ２―０千葉（１４日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで千葉とＪ１の舞台で１７年ぶりに対戦し、２―０で勝利した。試合前は東地区最下位だったが、勝ち点６で７位に浮上した。後半２９分にＭＦ山根陸の縦パスを受けたエース・ＦＷ谷村海那がエリア内で豪快な左足シュートをゴール左上に突き刺して追加点を奪った。「（山根）陸が自分が空いているのを見てくれていて、トラッ