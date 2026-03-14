◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝を飾った。０―０で迎えた後半３４分にＦＷレオセアラが決勝点を奪った。＊＊＊川崎は終了間際の１点に沈んだ。首位を快走する鹿島相手に立ち上がりから善戦。後半の序盤は主導権を握ったが、トドメを差せないでいると、選手交代で圧力をかけた鹿島に屈する形となり、後半３４分に決