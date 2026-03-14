◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が１４日、引退試合となる日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で試合前のシートノックに登場。丸、中山とともに右翼の守備についた長野へ、集まった東京ドームのファンからは大歓声と拍手が送られた。長野について阿部監督は「終盤から出る。守備から入って、打席に回るところか、打席（代打）を回