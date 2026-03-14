男性アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の丸山隆平（４２）が１４日、東京・池袋のサンシャイン劇場で行われた「舞台ｏａｓｉｓ公開ゲネプロ」に出演。女優の菅原小春とともに囲み取材に応じた。舞台は社会に馴染めないまま３０歳になって出所してきた青年と、脳性麻痺を患い体の不自由な女性の特異ながらも純粋な恋愛を描き、周囲に理解されない２人の行方を鮮烈に映し出す衝撃作だ。丸山は前科三犯の青年・ジ