◆オープン戦ＤｅＮＡ５―２ソフトバンク（１４日・横浜）自身初の開幕ローテ入りが内定している松本晴投手が先発で６回途中を７安打２失点。５回２死二、三塁のピンチで５番・山本を空振り三振に仕留めるなど、走者を背負っても冷静な投球が光った。「去年の反省というか、走者がいても実際やることは一緒で、ストライクにするのかボールにするのかはきっちり自分の中で選択して、信じて投げるというのは去年に比べて良くなっ