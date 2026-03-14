【モデルプレス＝2026/03/14】櫻坂46の守屋麗奈が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】守屋麗奈、春コーデで「TGC」華やかランウェイ◆守屋麗奈、三つ編みヘアアピールビッグシルエットのブルーシャツ、赤色のプリーツスカートを合わせた春らしい華やかな装いで登場した守屋。ランウェイトップでは、三つ編みで細かく結んだアッ