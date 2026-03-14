『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』キービジュアル（C）創通・サンライズ 「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開後PV」が14日、ガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」で公開された。【動画】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開後PV2021年6月に第1章が劇場公開し、ハードでリアリスティックな戦闘演出とキャラクターたちの繊細な