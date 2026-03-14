１３日、広報活動の場で法律知識を説明する担当者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月14日】中国福建省武夷山市の和平社区（コミュニティー）で13日、世界消費者権利デー（3月15日）にちなんだ広報活動が実施された。市の消費者権益保護委員会と市場監督管理局、税関、中国人民銀行、司法、公安、検察、裁判所など20以上の機関が連携し、市民からの相談や苦情、通報を直接受けたほか、パンフレット配布などを行っ