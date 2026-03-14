◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 アメリカ5-3カナダ (現地時間13日、ヒューストン)アメリカ代表は準々決勝でカナダ代表に5-3で勝利。現地時間15日の準決勝はドミニカ共和国と対戦します。この日勝利したアメリカ代表のキャプテン、アーロン・ジャッジ選手は「チームメイトはみんな興奮しています。3月にプレーオフの雰囲気を味わえるのは、間違いなく良い刺激になります。マイアミへ飛んで、試合を始めるのが待ち遠しい