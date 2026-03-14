◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第6節京都1―2C大阪（2026年3月14日サンガスタジアムbyKYOCERA）京都がC大阪に逆転負けした。前半13分にFWラファエル・エリアス（26）が早々に負傷交代したが、後半3分にFWマルコ・トゥーリオ（28）がCKからの流れで先制点を決める。勝ちパターンに持ち込んだかに思えたが、後半26分にカウンターを食らって追いつかれると、終了間際の相手CKをしのぐことができず逆転弾を