「オープン戦、阪神７−１広島」（１４日、マツダスタジアム）阪神が近本の先頭打者本塁打から先発・高橋の粘り強い投球でリズムをつくり、中押し、ダメ押しと着実に得点を重ねて広島を下した。昨年に続き、優勝候補筆頭。それでも、昨年と違った楽しみも芽を出しつつある。本紙評論家・西山秀二氏が、そこへ、焦点を当てる。◇◇まず、育成から支配下登録されたキャッチャーの嶋村に触れたい。外から見た技術に