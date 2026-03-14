いわゆる「核のごみ」と呼ばれる高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定をめぐり、村民にむけた説明会が小笠原村の父島で行われた。現地からテレビ朝日社会部の松村桐杏記者が状況を伝えた。【映像】説明会に参加した村民らの様子松村記者によると、父島は東京・竹芝からフェリー「おがさわら丸」でおよそ24時間、約1000キロ離れた場所にある。今回、文献調査の候補として名前が挙がっている南鳥島とは約1200キロ離れており、