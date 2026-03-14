１２日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、「レギュラー番組なし芸人」企画が行われ、品川祐、岡野陽一、ネルソンズ、さや香、鬼越トマホークが出演した。Ｍ−１で２年連続最終決戦の看板をさげて２０２４年春に大阪から東京進出したさや香は、レギュラー０であることに他の芸人らも「意外」と驚いた。新山は「意外と言われるのも、もう飽きてきたくらい」と言い、テレビのスタッフにも驚かれるとして「それは、あなたたちのせ