◇NTTラグビーリーグワン1部第11節静岡33―37BR東京（2026年3月14日東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）静岡は最大11点差リードしながら、残り1分で逆転を許し、チームワーストの5連敗を喫した。2年連続プレーオフ進出へ手痛い黒星となったが、会場の東京・世田谷区出身で2年目のFB杉本海斗（24）が、ともに初のトライとゴールを決めて貴重な経験を積んだ。7―3の前半20分、突破したCTBシルビアン・マフ