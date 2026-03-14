プロ野球ファーム・リーグ、オイシックス新潟アルビレックスBCが14日、ビジターで巨人との開幕戦に臨みました。桑田真澄CBOを迎え、ファーム・リーグ3年目となったオイシックス。序盤から巨人打線につかまり大量リードを奪われます。それでも4回表、今シーズンから加入したウォーカー。特大のホームランを放つと、6回表には元広島カープの松山にも一発が飛び出