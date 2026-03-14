累計発行部数3,000万部超えの人気マンガを原作とした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開が、3月13日よりスタート。シリーズ最大の戦いを描くエピソードの実写化ということで、大きな注目が集まっている。今回はそんな同作をより楽しく鑑賞できるように、原作「網走監獄襲撃編」の見どころとなる部分を紹介していきたい。 参考：実写版『ゴールデンカムイ』は山田杏奈なくして成立し