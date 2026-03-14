【J1百年構想リーグ EAST第6節】(メルスタ)鹿島 1-0(前半0-0)川崎F<得点者>[鹿]レオ・セアラ(79分)<警告>[鹿]田川亨介(90分+1)主審:上村篤史└鹿島が川崎F撃破で怒涛5連勝! 柴崎岳の華麗パスから鈴木優磨のお膳立て、最後はレオ・セアラ決勝弾