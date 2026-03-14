[3.14 J1百年構想リーグEAST第6節 鹿島 1-0 川崎F メルスタ]J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。鹿島アントラーズと川崎フロンターレの対戦は、鹿島が1-0で勝利した。開幕節こそPK戦による敗戦でスタートした鹿島だが、その後は4連勝中。6位の川崎Fをホームに迎えた。前半8分、右サイドからのパスをMF鈴木優磨が敵陣PA内に入れると、最後はFWレオ・セアラが左足シュート。しかし、惜しくもゴール枠外に逸れていった。