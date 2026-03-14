[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 広島 2-0 G大阪 Eピース]サンフレッチェ広島は14日、J1百年構想リーグWEST第6節でガンバ大阪に2-0で勝利した。敗れたG大阪は今季初の90分間での黒星となった。広島はホームのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)から、G大阪はタイで延長まで戦ったAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)からともに中2日の一戦。広島は前半16分、MF新井直人のクロスをMF鈴木章斗がゴール前で完全フリーになって