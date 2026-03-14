【J1百年構想リーグ EAST第6節】(Ksスタ)水戸 1-1(PK5-6)FC東京<得点者>[水]渡邉新太(61分)[F]室屋成(59分)<警告>[水]ダニーロ(90分+1)[F]佐藤龍之介(34分)、大森理生(39分)、橋本拳人(42分)主審:大橋侑祐├長友佑都が負傷交代も…FC東京はアウェー4連戦初陣で水戸にPK戦勝利└FC東京DF長友佑都、日本代表イギリス遠征直前に負傷…開幕から全試合スタメンも担架に乗って交代