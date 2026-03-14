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【J1百年構想リーグ WEST第6節】(アイスタ)清水 1-1(PK4-2)岡山<得点者>[清]オ・セフン(58分)[岡]ウェリック・ポポ(80分)<警告>[岡]小倉幸成(51分)主審:池内明彦└PK戦でGK梅田透吾が2本連続ストップ! 清水が連勝中の岡山を破って3試合ぶり白星