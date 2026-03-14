[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 清水 1-1(PK4-2) 岡山 アイスタ]清水エスパルスが3試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第6節が14日に行われ、7位の清水は本拠地で6位のファジアーノ岡山と対戦。1-1で突入したPK戦を4-2で制し、PK負けによる連敗を2で止めた。岡山は3戦ぶりの黒星。連勝は2でストップした。清水は序盤からボールを握りながらも相手の堅い守備に苦戦。対する岡山はFWルカオを生かしたシンプルな攻